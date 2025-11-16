Watzke vor Wahl: «Dinge, die mich sehr belastet haben»

Veröffentlicht 16.11.2025 - 12:45 Uhr

Hans-Joachim Watzke will Präsident von Borussia Dortmund werden. Vor der Mitgliederversammlung gibt er Einblick in seine Gefühlslage. Ein Sponsor-Thema ist weiter aktuell.
