Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig
Home
Sport
1. Bundesliga
Fußball-Bundesliga:
Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig
Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig
Veröffentlicht 22.08.2025 - 20:33 Uhr
Dortmunds Reyna hatte die Wahl: Gladbach oder Italien? Jetzt steht der Transfer des US-Profis offenbar kurz bevor.
© dpa
