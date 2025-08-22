Mehrere Tote bei Busunfall in New York

Mehrere Tote bei Busunfall in New York

Aktualisiert 22.08.2025 - 21:48 Uhr

Nahe der Niagarafälle verunglückt ein Touristenbus - es gibt Tote.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH