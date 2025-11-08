Gladbacher feiern befreienden Derby-Sieg gegen Köln

Veröffentlicht 08.11.2025 - 20:36 Uhr

Gladbach bleibt im Flow. Im Prestige-Derby gelingt ein großer Sieg gegen den alten Rivalen.
© Morten Ritter, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH