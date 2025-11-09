Diekmeier-Tränen bei Krebs-Aktion im HSV-Stadion

Veröffentlicht 09.11.2025 - 08:54 Uhr

Der Fußball rückt für einen Augenblick in den Hintergrund. Ex-Profi Dennis Diekmeier spricht im Volksparkstadion über die Krebserkrankung seiner Tochter.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH