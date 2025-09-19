Sinken meine Jobchancen ab 45 rapide?

Veröffentlicht 19.09.2025 - 07:33 Uhr

Ab Mitte 40 macht es wenig Sinn, noch mal den Job zu wechseln? Das galt vielleicht früher einmal. Heute starten viele dagegen in dem Alter noch einmal richtig durch.
