Kündigungsfrist: Vier Wochen sind nicht immer ein Monat

Kündigungsfrist: Vier Wochen sind nicht immer ein Monat

Veröffentlicht 28.08.2025 - 15:00 Uhr

Wer ein Arbeitsverhältnis fristgerecht kündigen will, muss genau hinschauen. Andernfalls drohen unbequeme Konsequenzen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH