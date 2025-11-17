Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?

Veröffentlicht 17.11.2025 - 00:09 Uhr

Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH