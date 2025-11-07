Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz

Veröffentlicht 07.11.2025 - 12:51 Uhr

Die Schweizer Bahnen investieren mehr als zwei Milliarden Euro in neue Doppelstockzüge, und Siemens bekommt den Zuschlag. Was die Fahrgäste in Zürich und der Westschweiz erwartet.
© dpa

