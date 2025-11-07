Bundesfinanzierung für Deutschlandticket bis 2030 klar

Aktualisiert 07.11.2025 - 13:49 Uhr

Das beliebte Monats-Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland soll erhalten bleiben. Eine dafür geplante Absicherung mit öffentlichen Zuschüssen nimmt die vorletzte Hürde.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH