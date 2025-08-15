Mehr größere Betriebe gegründet

Mehr größere Betriebe gegründet

Veröffentlicht 15.08.2025 - 09:00 Uhr

Die schwierigen wirtschaftlichen Zeiten halten Gründerinnen und Gründer nicht ab: Die Zahl der Gewerbegründungen steigt. Allerdings geben auch viele Betriebe auf.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH