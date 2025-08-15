50 Leichen nach Sturzflut in Kaschmir geborgen

Veröffentlicht 15.08.2025 - 08:33 Uhr

Die Wassermassen überraschten Pilger auf dem Weg zu einem hinduistischen Schrein. Nach weiteren Opfern wird gesucht.
