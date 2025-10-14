Kartellamt erlaubt Kauf von Curevac durch Biontech

Kartellamt erlaubt Kauf von Curevac durch Biontech

Veröffentlicht 14.10.2025 - 12:18 Uhr

Warum sehen die Wettbewerbshüter im Zusammenschluss von Biontech und Curevac keine Gefahr für Innovationen? Die Behörde äußert sich klar.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH