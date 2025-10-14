So rechnen Sie Gruppenausgaben einfach ab

  • Home
  • Digital
  • News
  • Web- und App-Tipp: So rechnen Sie Gruppenausgaben einfach ab

So rechnen Sie Gruppenausgaben einfach ab

Veröffentlicht 14.10.2025 - 00:09 Uhr

Ob Party, Geschenk oder Vereinsausflug: Mit dieser App ist es ein Kinderspiel, gemeinsame Ausgaben gerecht umzulegen. Also dann: «Split it easy»!
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH