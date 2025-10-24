Großrazzia in sieben Ländern gegen Steuerbetrug

Großrazzia in sieben Ländern gegen Steuerbetrug

Veröffentlicht 24.10.2025 - 16:00 Uhr

Durchsuchungen in sieben Ländern, Bargeld und Gold beschlagnahmt: Wie ein Netzwerk mit Briefkastenfirmen 48 Millionen Euro Steuern sparen wollte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH