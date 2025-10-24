Werder trauert um Club-Legende Max Lorenz

Aktualisiert 24.10.2025 - 20:39 Uhr

Er war deutscher Meister, Pokalsieger und Nationalspieler: Nun ist Max Lorenz, eine Bremer Club-Legende, im Alter von 86 Jahren gestorben.
