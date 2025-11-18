Elektronikmaschinenbau schöpft Hoffnung

Veröffentlicht 18.11.2025 - 06:03 Uhr

Nach schwierigen Jahren gibt es Anzeichen für einen Aufschwung. Noch ist die Lage aber schlecht - besonders für die Lieferanten einer wichtigen Industriebranche.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH