Bundesregierung lädt Pharmabranche zum Dialog ins Kanzleramt

Veröffentlicht 07.11.2025 - 05:06 Uhr

Mit der Pharmastrategie und dem Pharmadialog gibt es zwei Formate, in denen Pharmavertreter und Regierung miteinander sprechen. Nun will der Bund den Prozess zusammenlegen.
