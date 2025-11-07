Platter Ball bei Freiburgs Sieg: «Schon skurril»

Veröffentlicht 07.11.2025 - 05:45 Uhr

Der SC Freiburg bleibt in der Europa League unbesiegt, erlebt in Nizza aber Kurioses. Im ersten Durchgang ist immer wieder ein platter Ball im Spiel. Zudem protestieren die mitgereisten Fans.
© dpa

