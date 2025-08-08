Direkt zum Hauptinhalt springen
Biontech und Curevac beenden Patentstreit
Home
Nachrichten
Wirtschaft
Biotechnologie:
Biontech und Curevac beenden Patentstreit
Biontech und Curevac beenden Patentstreit
Veröffentlicht 08.08.2025 - 12:57 Uhr
Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Biontech den deutschen Konkurrenten übernehmen will. Nun wurde ein Hindernis auf dem Weg dorthin beseitigt.
© dpa
