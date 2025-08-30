Zwiebelmettwurst wegen Ehec-Gefahr zurückgerufen

Zwiebelmettwurst wegen Ehec-Gefahr zurückgerufen

Aktualisiert 30.08.2025 - 12:00 Uhr

Wegen Ehec-Gefahr ruft ein Hersteller Zwiebelmettwurst zurück. In einer Charge wurden Erreger gefunden.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH