Bahnchefin Palla: «Es wird erst mal nicht besser»

Veröffentlicht 15.11.2025 - 11:15 Uhr

Schienen, Weichen, Oberleitungen – alles altert schneller als gedacht. Bahnchefin Palla erwartet deshalb 2026 mehr als 28.000 Baustellen im Gleisnetz. Was das für die Fahrgäste bedeutet.
