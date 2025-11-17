Bahnchefin Palla auch Chef-Aufseherin bei InfraGo

Veröffentlicht 17.11.2025 - 17:51 Uhr

Eigentlich wollten Union und SPD die Deutsche Bahn und deren Infrastrukturtochter InfraGo stärker voneinander trennen. Eine frische Personalie zeigt nun in die andere Richtung.
© dpa

© 2025 Vodafone GmbH