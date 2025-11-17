Merz kritisiert Bankenregulierung in Europa als zu rigoros

Aktualisiert 17.11.2025 - 18:44 Uhr

Rufe nach weniger Bankenregulierung gelten als heikel, sollen Vorschriften für Geldhäuser doch neue Finanzkrisen verhindern. Kanzler Merz aber findet die Regeln in Europa als zu hart.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH