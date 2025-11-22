Zyklon «Fina» verstärkt sich vor Australien auf Kategorie 3

Veröffentlicht 22.11.2025 - 14:21 Uhr

Zyklon «Fina» sorgt in Nordaustralien für Orkane und Sturzregen. In Darwin stürzt ein Krankenhausdach teilweise ein. Wie schlimm wird das Unwetter diesmal für die Stadt?
WetterUnwetterAustralienDarwinNorthern Territory
© dpa

