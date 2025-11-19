Zwei Deutsche bei Wanderung in Chile tödlich verunglückt

Veröffentlicht 19.11.2025 - 02:33 Uhr

Die Urlauber waren in einem bekannten Nationalpark im Süden des Landes unterwegs. Dann schlug plötzlich das Wetter um. Fünf Wanderer kommen am Berg ums Leben.
© dpa

