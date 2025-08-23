Vulkan Kilauea auf Hawaii stößt Lavafontänen aus

Vulkan Kilauea auf Hawaii stößt Lavafontänen aus

Veröffentlicht 23.08.2025 - 11:18 Uhr

Seit neun Monaten kommt der Kilauea kaum zur Ruhe. Nun spuckt der Vulkan - einer der aktivsten der Welt - 300 Meter weit Lava.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH