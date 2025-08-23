Dobrindt verteidigt Kurs bei Aufnahme von Afghanen

Dobrindt verteidigt Kurs bei Aufnahme von Afghanen

Veröffentlicht 23.08.2025 - 13:12 Uhr

Der Innenminister tritt beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung auf. Zu einem Thema gibt es viele Fragen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH