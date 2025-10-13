Viele Verletzte bei Zugkollision in der Slowakei

Viele Verletzte bei Zugkollision in der Slowakei

Aktualisiert 13.10.2025 - 14:28 Uhr

Zwei Personenzüge stoßen zusammen, die Rettungsdienste sind im Großeinsatz. Politiker verkünden zunächst widersprüchliche Informationen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH