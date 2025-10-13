Alnatura ruft Räuchertofu zurück

Veröffentlicht 13.10.2025 - 16:24 Uhr

Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
