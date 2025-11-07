«Unter Zwang»: Harry entschuldigt sich für Dodgers-Basecap

Aktualisiert 07.11.2025 - 13:25 Uhr

Prinz Harry bittet Kanada um Verzeihung: Beim Baseballspiel trug er eine Mütze der gegnerischen L.A. Dodgers. Nun erklärte er, warum ihm keine andere Wahl blieb.
© dpa

