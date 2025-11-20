SEK-Einsatz in Lindhorst: Anwohner sollen zu Hause bleiben

Aktualisiert 21.11.2025 - 00:18 Uhr

Die Anwohner im niedersächsischen Lindhorst sollen ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Es seien Schüsse gefallen, teilt die Polizei mit.
NotfallKriminalitätPolizeiNiedersachsenDeutschlandLindhorst
