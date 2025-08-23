Schulbusunfall: Gut 20 Menschen in USA im Krankenhaus

Schulbusunfall: Gut 20 Menschen in USA im Krankenhaus

Veröffentlicht 23.08.2025 - 21:27 Uhr

Auf einer Schulbusfahrt in den USA kommt es zu einem Unfall. An Bord war das Football-Team einer Schule. Vieles ist bislang unklar.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH