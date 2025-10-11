Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht

Ein Unbekannter gibt auf dem Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Vieles ist noch unklar. Was wir wissen Die Tat: Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag auf dem Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr. Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor. Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an. Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht. Was wir nicht wissen Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters. Identität des Täters: Die Identität des Täters ist bislang unbekannt.