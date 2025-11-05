Neues Versteck mit Tausenden Patronen in Remscheid entdeckt

Veröffentlicht 05.11.2025 - 12:21 Uhr

Ermittler entdecken immer neue Verstecke in dem illegalen Waffenlager in Remscheid: Diesmal stießen sie auf Tausende Schuss Munition. Und die Suche geht weiter.
© dpa

