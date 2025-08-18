Neubau der Dresdener Carolabrücke soll bis 2031 stehen

Neubau der Dresdener Carolabrücke soll bis 2031 stehen

Veröffentlicht 18.08.2025 - 11:57 Uhr

Die alte Carolabrücke ist verschwunden. Am Abrissort sind noch Restarbeiten nötig. Wie sieht der Zeitplan für den Neubau aus?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH