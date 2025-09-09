Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Kim Kulig als Trainerin des FC Basel beurlaubt
Home
Sport
Fußball-News
Frauen-Fußball:
Kim Kulig als Trainerin des FC Basel beurlaubt
Kim Kulig als Trainerin des FC Basel beurlaubt
Veröffentlicht 09.09.2025 - 14:54 Uhr
Zwei Jahre war die ehemalige Nationalspielerin für die Entwicklung des Schweizer Teams zuständig. Ihre Ziele hat sie nicht erreicht.
© dpa
Newsticker
#
Plattform kauft Urban Sports Club für 600 Millionen Dollar
Wirtschaft
#
Neue Umfrage: Nur die wenigsten Musikfestivals machen Plus
Musik
#
Starkregen überflutet Straßen und Keller im Westen
Panorama
#
Eltern geben etwas weniger für Babyausstattung aus
Wirtschaft
#
Häuser von Politikern in Nepal brennen - Regierungschef geht
Ausland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH