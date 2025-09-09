Kim Kulig als Trainerin des FC Basel beurlaubt

Veröffentlicht 09.09.2025 - 14:54 Uhr

Zwei Jahre war die ehemalige Nationalspielerin für die Entwicklung des Schweizer Teams zuständig. Ihre Ziele hat sie nicht erreicht.
