Nach großer Hitze: Abkühlung in Sicht

Aktualisiert 13.08.2025 - 11:53 Uhr

Die Hitzewelle ist auf ihrem Höhepunkt, zudem werden kräftige Gewitter angekündigt. Der Blick aufs Wochenende stimmt jedoch optimistisch.
