Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal

Aktualisiert 15.11.2025 - 20:23 Uhr

Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.
© dpa

