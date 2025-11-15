Selenskyj kündigt Umbau im Energiesektor an

Veröffentlicht 15.11.2025 - 16:45 Uhr

Eine Schmiergeldaffäre auf höchster Ebene erschüttert die Ukraine. Nun hat Präsident Selenskyj Reformen bei den staatlichen Energiekonzernen angekündigt, um mehr Transparenz zu schaffen.
© dpa

