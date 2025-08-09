Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in München
Home
Nachrichten
Panorama
Notfall:
Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in München
Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in München
Veröffentlicht 09.08.2025 - 19:48 Uhr
In München kommt es zu einem Unfall mit Gasaustritt. Viel ist bislang unklar, laut Polizei gibt es aber mehrere Verletzte und auch Schwerverletzte.
© dpa
Newsticker
#
Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in München
Panorama
#
Nach Suspendierung: Neuhaus trifft für Gladbach zum Sieg
1. Bundesliga
#
Hunderttausende bei heißer Street Parade in Zürich
Panorama
#
Frei verteidigt Israel-Politik: Grundlinien unverändert
Inland
#
Tausende in Altschauerberg - Hater des «Drachenlords»
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH