Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales
Home
Sport
2. Bundesliga
2. Bundesliga:
Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales
Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales
Veröffentlicht 30.08.2025 - 13:54 Uhr
Nach dem Abgang von Eigengewächs Jamil Siebert muss Fortuna Düsseldorf noch einen Abwehrspieler holen. Den findet der Zweitligist in der dritten englischen Liga.
© dpa
