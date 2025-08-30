Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales

Veröffentlicht 30.08.2025 - 13:54 Uhr

Nach dem Abgang von Eigengewächs Jamil Siebert muss Fortuna Düsseldorf noch einen Abwehrspieler holen. Den findet der Zweitligist in der dritten englischen Liga.
