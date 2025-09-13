Mehr als 400 Kilo Kokain im Hamburger Hafen entdeckt

Mehr als 400 Kilo Kokain im Hamburger Hafen entdeckt

Veröffentlicht 13.09.2025 - 21:57 Uhr

Ermittler finden im Hamburger Hafen mehr als 400 Kilogramm Kokain. Zwei Verdächtige werden festgenommen. Was ist bisher bekannt?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH