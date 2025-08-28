Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein

Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein

Veröffentlicht 28.08.2025 - 13:45 Uhr

In rund drei Wochen startet das Münchner Oktoberfest - und schon jetzt dankt die Stadt denjenigen, ohne die auf der Wiesn gar nichts geht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH