Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew
Ukraine-Krieg:
Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew
Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew
Veröffentlicht 28.08.2025 - 21:12 Uhr
Erneut startet Russland verheerende Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. UN-Generalsekretär Guterres ist entsetzt.
© dpa
