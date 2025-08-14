Direkt zum Hauptinhalt springen
Kneipp ruft Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück
Veröffentlicht 14.08.2025 - 22:06 Uhr
Bei einzelnen Chargen des Duschgels wurde nach Unternehmensangaben ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.
