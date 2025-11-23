Kind trinkt verdächtige Flüssigkeit in Restaurant

Veröffentlicht 23.11.2025 - 15:54 Uhr

Nach dem Vorfall in einem Kasseler Schnellrestaurant wird eine Flüssigkeit aus einer vermeintlichen Wasserflasche untersucht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
NotfallHessenDeutschlandKassel
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH