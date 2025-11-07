Kind schießt auf Lehrerin: 10 Millionen Dollar Schadenersatz

Veröffentlicht 07.11.2025 - 13:15 Uhr

Ein Sechsjähriger schießt in den USA mit einer Pistole auf seine Lehrerin. Wer trägt die Verantwortung? Ein Geschworenengericht sieht auch die Schulleitung in der Pflicht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH