Grundschülerin wird auf Schulweg von Bus erfasst und stirbt

Veröffentlicht 21.11.2025 - 16:21 Uhr

Ein kleines Mädchen stirbt nach einem Unfall mit einem Schulbus in Baden-Württemberg. Krisen-Teams kümmern sich um Betroffene, die Ermittlungen laufen.
UnfälleVerkehrBaden-WürttembergDeutschlandOttersweier
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH