Erster Schnee zu Wochenbeginn

Veröffentlicht 15.11.2025 - 12:06 Uhr

In der Nacht zu Montag könnte es weiß werden. Der Wetterdienst erwartet aber nur ein «sehr zaghaftes Winterintermezzo».
